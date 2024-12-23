Guatemala'da Yahudi skandalı: Çocukların kaldığı bakım merkezine baskın düzenlendi

Guatemala'da yaşanan skandal olay gündeme bomba gibi düştü...
BBC'de yer alan habere göre, 160 çocuk, cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldıkları şüphesiyle devlet korumasına alındı.
160 çocuğun yakınları ise, çocukların tutulduğu merkezin dışında toplanarak geri dönmeleri için çağrıda bulundu.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Guatemala Başsavcılığı, dışarıda toplanan yaklaşık 100 kişinin bakım merkezinin kapısını zorlayarak açtıklarını ve tutulan çocukları kaçırmaya çalıştıklarını bildirdi.
Kargaşa sırasında polisle arbede yaşandığını belirten yetkililer, çocukların koruma altına alındığını ve güvenli yere nakledildiklerini aktardı.
CİNSEL İSTİSMAR GİBİ KÖTÜ MUAMELELERE MARUZ KALMA ŞÜPHESİ
Guatemala Yahudi Cemaati, konuya ilişkin yayımladığı bildiride, tarikatın cemaatle ilişkisinin bulunmadığını açıklayarak, gerekli soruşturmaları yürüten Guatemala makamlarına desteklerini belirtti.
Yetkililer, Guatemala'da faaliyet gösteren Yahudi tarikatı Lev Tahor'un kullandığı çiftliğe baskın yaparak cinsel istismar gibi kötü muameleye maruz kaldıkları şüphesiyle 160 çocuğu kurtarmış ve devlet koruması altına almıştı.
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