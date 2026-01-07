Gümüş rezervleri sıralaması 2026: İşte Türkiye'nin yeri...

Gümüş artık sadece takı ve ziynet eşyası değil, küresel madencilikte stratejik bir metal haline geldi.

2025–2026’da fiyatında rekor kırması ve yatırımcı ilgisinin artmasıyla hem gümüş ons fiyatı rekor seviyelere yaklaştı hem de gümüşe olan talep dünya çapında artış gösterdi.

Gümüşün yükseliş tablosu, ülkelerin yer altı servetlerini ne kadar etkin kullandığını da odak noktası haline getirdi.

Gümüş rezervleri, mevcut ve gelecekteki üretim kapasitesinin yanı sıra ekonomik ve teknolojik bağımsızlık açısından da kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Dünya toplam rezervinin yaklaşık 600 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor ve Türkiye bu payın yaklaşık 54 bin tonuyla dikkat çeken ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Peki; gümüş en çok hangi ülkede var? Türkiye, kaçıncı sırada? Ülkelerin gümüş rezervleri ve detayları inceledik.

GÜMÜŞ REZERVİ EN FAZLA OLAN ÜLKELER 2026

Peru

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkesi.

Tahmini rezervi 110 bin ton seviyesinde. Aynı zamanda küresel gümüş üretiminde de lider konumda.

Avustralya

Yaklaşık 94 bin ton gümüş rezerviyle ikinci sırada yer alıyor. Çok sayıda büyük ölçekli ve düşük maliyetli maden sahasına sahip.

Rusya

90 bin tonun üzerinde tahmini rezervi bulunuyor. Rezervlerin önemli bölümü altın ve bakır madenleriyle birlikte yer alıyor.

Çin

Yaklaşık 70 bin ton gümüş rezervine sahip. Üretimde güçlü olsa da iç talep çok yüksek olduğu için ihracat potansiyeli sınırlı.

Polonya

60 bin tonun üzerinde rezerviyle Avrupa’nın açık ara lideri. Gümüş, ülkede genellikle bakır madenciliğinin yan ürünü olarak çıkarılıyor.

Türkiye

Yaklaşık 50–55 bin ton tahmini gümüş rezerviyle dünya sıralamasında ilk 5–7 ülke arasında gösteriliyor. Özellikle Kütahya Gümüşköy sahası, Türkiye’yi küresel ölçekte öne çıkarıyor.

Meksika

35–40 bin ton rezervi bulunuyor. Rezerv açısından üst sıralarda olmasa da, yıllık üretimde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri.

Şili

Yaklaşık 25–26 bin ton rezervi mevcut. Gümüş, ülkede çoğunlukla bakır madenciliğiyle birlikte çıkarılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri

20–25 bin ton seviyesinde rezervi bulunuyor. Yüksek teknoloji talebi nedeniyle çıkarılan gümüşün büyük bölümü iç piyasada kullanılıyor.

Bolivya

20 bin tonun üzerinde rezerviyle tarihsel olarak önemli bir gümüş üreticisi olmaya devam ediyor.

*T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 verileridir.