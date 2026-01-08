Gazze'de can kaybı 71 bin 395'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ENKAZDAN 3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, yaralı sayısı bin 206'ya yükseldi.

Ayrıca enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI 71 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 395'e, yaralı sayısı 171 bin 287'ye ulaştı.