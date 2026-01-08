Abone ol: Google News

Gazze'de can kaybı 71 bin 395'e yükseldi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı 425'e yükseldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 15:23
Gazze'de can kaybı 71 bin 395'e yükseldi
  • Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle toplam can kaybı 71 bin 395'e ulaştı.
  • Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen ölenlerin sayısı 425'e, yaralı sayısı bin 206'ya çıktı.
  • Son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ENKAZDAN 3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, yaralı sayısı bin 206'ya yükseldi.

Ayrıca enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI 71 BİNİ GEÇTİ 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 395'e, yaralı sayısı 171 bin 287'ye ulaştı.

Dünya Haberleri