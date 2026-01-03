Gündemde: Pentagon Pizza Teorisi (Endeksi) nedir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Dünya gündeminde ilk sıraya oturan olay, "Pentagon Pizza Teorisi (Pentagon Pizza Endeksi)" terimini gündeme taşıdı.

ABD’nin başkenti Washington’da güvenlik kurumları çevresinde kaydedilen sıra dışı bir hareketlilik sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

Peki; Pentagon Pizza Teorisi nedir? İşte bilgiler...

PENTAGON PİZZA TEORİSİ (ENDEKSİ) NEDİR

Soğuk Savaş yıllarına uzanan ve Washington’daki olağanüstü mesai dönemlerinde pizza siparişlerinin arttığını öne süren “Pentagon Pizza Teorisi”, Venezuela merkezli gelişmelerin küresel gündemi sarsmasıyla birlikte sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Teori ilk kez Soğuk Savaş döneminde ortaya atıldı ve yıllar içinde bazı büyük krizlerle yan yana anıldı.

Son olarak Nisan 2024’te Washington’daki bazı pizzacılarda gözlemlenen yoğunluğun, aynı gün yaşanan ciddi bir Orta Doğu gerilimiyle çakışması bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bu teoriye göre, olağanüstü toplantılar sırasında Pentagon’da çalışan yetkililer binadan çıkamadığı için yemek siparişleri artıyor ve bu durum yaklaşan önemli gelişmelerin “gizli işareti” olarak yorumlanıyor.

Ancak pizza siparişleri ile dünya siyasetindeki gelişmeler arasında kanıtlanmış bir bağ yok.

Uzmanlar, gece mesailerinin tatbikatlar, toplantılar ya da tamamen planlı çalışmalar nedeniyle de yaşanabileceğini hatırlatıyor.