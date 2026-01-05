Almanya'da Berlin'i elektriksiz bırakan sabotajın sorumluluğunu aşırı solcu örgüt üstlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman medyasında yer alan haberlere göre aşırı solcu bir örgüt olan Volkan Grubu tarafından kaleme alınarak polise gönderilen mektupta başkent Berlin'in Lichterfelde ilçesindeki enerji santraline bağlı kablolara yönelik kundaklamanın 'kamu yararına bir eylem' olduğu savunuldu.

Mektupta doğal gaz santralinin başarıyla sabote edildiği vurgulanarak bunun fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası bir dayanışma eylemi olduğu ileri sürüldü.

Daha az varlıklı semtlerde yaşayanlardan özür dilenen mektupta grubun zenginlere yönelik sempatisinin sınırlı olduğu belirtildi.

KUNDAKLAMA SALDIRILARIYLA GÜNDEME GELİYORLAR

Volkan Grubu, 2011 yılından bu yana Berlin ve Brandenburg'da çeşitli kundaklama saldırılarıyla gündeme geldi.

Grup, 2021 ve 2024 yıllarındaki Tesla fabrikasının elektrik altyapısına yönelik saldırılarla da ilişkilendiriliyor.

Berlin Anayasayı Koruma Dairesi, Volkan Grubu’nu anarşist bir örgüt olarak sınıflandırıyor.

KESİNTİ 8 OCAK'A KADAR SÜREBİLİR

Berlin'de önceki gün elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletme elektriksiz kalmıştı.

Kesinti nedeniyle bölgede yaşayan yüz binden fazla insan mağdur olmuştu.

Yetkililer kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini açıklamıştı.