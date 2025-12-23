Washington Post: İsrail, Suriye’deki Dürzilere PKK/YPG hattı üzerinden destek sağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Washington Post’un haberinde, eski İsrailli yetkililere dayandırılan bilgilere göre Tel Aviv yönetiminin, Suriye’deki yeni siyasi süreci etkilemek amacıyla Dürzi silahlı gruplarla temas kurduğu belirtildi. Haberde, İsrail’in bu yolla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ülkeyi birleştirme çabalarını sınırlamayı hedeflediği iddia edildi.

SİLAH VE İNSANİ YARDIM DESTEĞİ

Yetkililerin aktardığına göre İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden kısa süre sonra, 17 Aralık 2024’te Suriye’deki Dürzi silahlı gruplara hava yoluyla silah sevkiyatı yaptı. Bu gizli yardımların silahların yanı sıra insani malzemeleri de kapsadığı öne sürüldü.

WP’nin araştırmasına göre söz konusu destek nisan ayında en üst seviyeye çıkarken, İsrail’in Şara yönetimiyle temas arayışına girmesi ve Dürzi gruplara dair tereddütlerin artmasıyla ağustos ayında azaldı. Buna karşın, çelik yelek ve tıbbi ekipman gibi askeri malzeme desteğinin sürdüğü ifade edildi.

AYLIK ÖDEME İDDİASI

Gazeteye konuşan Dürzi kaynaklar, İsrail’in yaklaşık 3 bin Dürzi militana aylık 100 ila 200 dolar arasında ödeme yaptığını ileri sürdü.

HAVA SALDIRILARI VE İDARİ YAPI

Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin, Ahmed Şara’nın silahlara erişimini engellemek amacıyla Suriye’deki askeri tesislere yüzlerce hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığının, Dürzilere yönelik silah ve insani yardım sevkiyatını koordine etmek için özel bir idari birim kurduğu aktarıldı.

Eski bir İsrailli yetkili, Dürzilere verilen silahların önemli bölümünün, İsrail’in daha önce ele geçirdiği Hamas ve Hizbullah’a ait kullanılmış silahlardan oluştuğunu iddia etti.

PKK/YPG ÜZERİNDEN PARA AKTARIMI

Haberde yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise mali destekle ilgili oldu. Eski İsrailli yetkililere göre, İsrail güvenlik çevrelerinden bazı isimler, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla Suriyeli Dürzi lider Tarık el Şufi’ye 24 bin dolar aktardı. Bu paranın, bir binanın komuta merkezine dönüştürülmesi ile üniforma ve temel ekipman alımında kullanıldığı öne sürüldü.

Ayrıca aynı dönemde, yine PKK/YPG tarafından “Askeri Konsey” adı verilen Dürzi silahlı gruba yaklaşık 500 bin dolarlık ayrı bir ödeme yapıldığı iddia edildi. Bu bilgi, habere göre eski bir İsrailli yetkili ile Suriye’deki iki Dürzi komutan tarafından doğrulandı.

EĞİTİM VE "DÜRZİ DEVLETİ" İDDİASI

Yetkililer, PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde, aralarında kadınların da bulunduğu Dürzilere askeri eğitim verdiğini ve bu faaliyetlerin halen sürdüğünü savundu.

Haberde ayrıca, Dürzi lider Hikmet el-Hecri’nin gelecekte kurulması öngörülen bir “Dürzi devleti”ne ilişkin haritalar hazırlayarak 2025’in başlarında bazı Batılı ülkelere sunduğu iddiasına da yer verildi.