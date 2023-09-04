Güney Kıbrıs Rum Yönetimi itiraf etti: Turistleri koruyamıyoruz GKRY Lideri Hristodulidis, yaralanmaların meydana geldiği saldırıdan utanç duyduğunu söyledi. Hristodulidis, Rum vatandaşlarını ve gelen turistlerin güvenliğini sağlayamadıklarını kabul etti.

AA

Limasol'da göçmen karşıtı protesto düzenlendi.

Gösterici grubun yabancı uyruklulara ırkçı saldırısında 5 kişi yaralandı. 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, olayın ardından itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Saldırıdan utanç duyuyorum"

Yaşananlara ilişkin yapılan toplantı öncesi konuşan Hristodulidis, yabancı uyruklulara yönelik saldırıdan utanç duyduğunu belirtti.

Hristodulidis, bu utancın olayın sorumluları tarafından da hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

"Gelen turistleri koruyamıyoruz"

Rum lider, olayın düzensiz göç ile ilgili olmadığını, olaya karışanları çok iyi bildiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, gelen turistleri koruyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Polis yetersiz kaldı

Öte yandan Rum yetkililer, Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırılarda polisin yetersiz kaldığını kabul ederek alınacak tedbirler konusunda uzlaştı.

İşyerleri ve araçlar kundaklandı

Irkçı saldırılarda yabancı uyruklulara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda işyeri ve araç kundaklandı.

Bu arada Hristodulidis başkanlığında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve polis yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.