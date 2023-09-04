Güney Kıbrıs Rum Yönetimi itiraf etti: Turistleri koruyamıyoruz
AA

Limasol'da göçmen karşıtı protesto düzenlendi.

Gösterici grubun yabancı uyruklulara ırkçı saldırısında 5 kişi yaralandı. 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Güney Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, olayın ardından itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Saldırıdan utanç duyuyorum"

Yaşananlara ilişkin yapılan toplantı öncesi konuşan Hristodulidis, yabancı uyruklulara yönelik saldırıdan utanç duyduğunu belirtti.

Hristodulidis, bu utancın olayın sorumluları tarafından da hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

"Gelen turistleri koruyamıyoruz"

Rum lider, olayın düzensiz göç ile ilgili olmadığını, olaya karışanları çok iyi bildiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, gelen turistleri koruyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Polis yetersiz kaldı

Öte yandan Rum yetkililer, Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırılarda polisin yetersiz kaldığını kabul ederek alınacak tedbirler konusunda uzlaştı.

Limasol'da gerilim yaşandı.

İşyerleri ve araçlar kundaklandı

Irkçı saldırılarda yabancı uyruklulara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda işyeri ve araç kundaklandı.

Bu arada Hristodulidis başkanlığında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve polis yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Gözden Kaçmasın Rum lider Hristodulidis'in iddiası: Rumlar ve Türkler yeniden birleşmek istiyor Haberin Detayları
GKRY lideri Hristodulidis, Pile meselesinde Türkiye'yi hedef aldı Haberin Detayları