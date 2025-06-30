Güney Kıbrıs'tan 'Erdoğan' açıklaması: Elbette davet edilecek

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı el değiştiriyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2026 yılının ilk yarısında bu görevi üstlenmesi bekleniyor.

23 NİSAN'DAKİ ZİRVEYE BİRÇOK ÜLKE KATILACAK

Rum basınından yayımlanan haberlere göre, GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis, tarihini 23 Nisan 2026 olarak açıkladığı zirveye, AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra, bölge ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Hindistan'ı da davet edecek.

Hristodoulides, gelecek yılın Nisan ayında yapılması planlanan zirvede Ortadoğu'yu ilgilendiren çeşitli konuların görüşüleceğini belirtti.

ERDOĞAN DA DAVET EDİLECEK

'Rest is Politics' isimli bir podcast yayınına konuk olan Nikos Hristodulidis, Rum yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaklaşımının çeşitlendirilmesi bağlamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da geniş kapsamlı zirveye davet edeceğini söyledi.

Christodoulides'in, "Coğrafya'yı değiştiremezsiniz - Türkiye, daima Kıbrıs Cumhuriyeti'nin komşusu olacak... Sayın Erdoğan, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bu zirveye elbette davet edilecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Hristodulidis, "Bu politika temelinde, Avrupa-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden de yanayız." şeklinde konuştu.

Yunan merkezli Philenews’e göre Christodoulides, Erdoğan’a yapılacak davetin, Türkiye’ye yönelik değiştirilmiş bir stratejik yaklaşımın parçası olacağını ve bu adımın aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerine hizmet edeceğini söyledi.