Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Kuzey Kore çıkışı: BM Tüzüğü'nün doğrudan ihlali

İHA

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Güney Kore'ye 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yeol ve Duda, Güney Kore'nin K2 tanklarının yıl sonuna kadar Polonya'ya ihracatı için yeni bir sözleşme imzalanması konusunda karara vardı.

"KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERMESİNİN BİR PROVOKASYON OLDUĞU KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Duda ve Yeol, basın açıklaması sırasında Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınadıklarını belirtti.

Yeol, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve BM Tüzüğü'nün doğrudan ihlali olduğu ve Kore Yarımadası ve Avrupa'nın ötesine geçerek küresel güvenliği tehdit eden bir provokasyon olduğu konusunda mutabık kaldık.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Güney Kore Devlet Başkanı Yeol, Güney Kore ve Polonya'nın özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri paylaşan ortaklar olduğunu ve Seul'un savunmanın yanı sıra çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirmek istediğini belirtti.

Ülkesinin Ukrayna'nın savaş sonrası dönemde yeniden inşasında Polonya ile iş birliği yapmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Güney Kore lideri ayrıca, Güney Kore ve Polonya'nın savunma diyaloğu için yeni bir forum kuracaklarını ve iki ülkeyi etkileyen güvenlik konularında yakın iş birliği yapacaklarını kaydetti.