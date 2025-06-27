Güney Kore metrosunda kundaklama: Görüntüler ortaya çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 5 numaralı hatta seyreden bir metroya, 31 Mayıs'ta bir kundaklama olayı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

ALEVLER, TÜM VAGONU 20 SANİYEDE SARDI

Seul Güney Bölge Savcılığı tarafından yayınlanan görüntülerde, 67 yaşındaki şüphelinin sırt çantasından plastik bir şişe çıkardığı ve zemine benzin dökerek vagonu ateşe verdiği görüldü.

Vagondaki yolcuların yaşadığı panik ve hamile bir kadının kaçarken ayakkabılarını düşürdüğü anlar kameralara yansırken, tüm vagonun yaklaşık 20 saniye içinde alevlere teslim olması dikkat çekti.

6 KİŞİ YARALANDI, 23 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Yeoinaru İstasyonu ile Mapo İstasyonu arasında seyreden metroya 31 Mayıs saat 08.47’de kundaklama saldırısı düzenlenmişti. Olayda 6 kişi yaralanırken, 23 kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken 67 yaşındaki şüpheli, Yeoinaru İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı.