'Güney Kore Rusya'dan Kore barışı için yapıcı rol istedi' iddiası

Uzak Doğu'da dengeleri değiştirebilecek ilginç bir iddia basına sunuldu.

Yonhap'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen kaynaklar, Güney Kore ve Rusya görüşmesine ilişkin detayları aktardı.

"GÜNEY KORE İLE RUSYA GÖRÜŞTÜ"

Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgilenen Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, Rusya Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore nükleer programından sorumlu büyükelçisi Oleg Burmistrov ve diğer ilgili yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya gittiği ileri sürüldü.

"RUSYA'NIN ARABULUCU ROL ÜSTLENMESİ İSTENDİ"

Görüşmede Güney Kore'nin, Moskova yönetiminden Kore Yarımadası'nda "barışın sağlanmasında" yapıcı bir rol oynamasını istediği öne sürüldü.

2026'DA KUZEY İLE DİYALOG HEDEFLENİYOR

Güney Kore'nin 2026’da Kuzey ile diyaloğu yeniden başlatmayı hedeflediği bir dönemde yapılan görüşmenin, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerine dayanarak bölgede barışa katkı sağlayabileceği belirtiliyor.