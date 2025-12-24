Abone ol: Google News

Güney Kore Ulusal Meclisi'nden "sahte haber karşıtı" yasa tasarısına onay

Yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza verilebilmesini öngören "sahte haber karşıtı" yasa tasarısı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa tasarısını kabul etti.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 13:53
Güney Kore Ulusal Meclisi'nden
  • Güney Kore Ulusal Meclisi, sahte haber yayan medya kuruluşlarına cezai yaptırımlar uygulamayı öngören yasa tasarısını onayladı.
  • Tasarıya göre, yanlış bilgi yayarak yasa dışı kazanç sağlayanlar ve iftira atanlar ağır para ve hapis cezalarıyla karşılaşacak.
  • İktidar partisi tasarının bilgilerin yayılmasını engellemeyi amaçladığını savunurken, muhalefet medyayı susturma girişimi olarak nitelendirdi.

Güney Kore'den "sahte haber karşıtı" adım...

Ülkede, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını yasaklayan yasa tasarısı Meclis'ten geçti.

Detaylar, Yonhap'ın haberinde yer aldı. 

TASARIYA İLİŞKİN DETAYLAR

Tasarıda, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yaymaları ve başkalarına zarar vermeleri durumunda, medya kuruluşları ve YouTuberları, yol açtıkları zararın 5 katına kadar cezai tazminat ödemeye mahkum edebilen bir madde yer alıyor.

Tasarı ayrıca, başkasına iftira atanlara 3 yıla kadar hapis veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabileceğini de öngörüyor.

NE OLMUŞTU 

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), iktidardaki Demokrat Partinin (DP) yasa tasarısını ilerletmesini engellemek için pazartesi ve dün "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik uzun süreli konuşma hakkını kullanmıştı.

İktidar partisi, tasarının, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını engellemeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığını, muhalefet ise "medyayı susturma ve ifade özgürlüğünü ihlal girişimi" olduğunu savunmuştu.

