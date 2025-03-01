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Güney Kore, Tayland'ın Uygur Türkleri'ni sınır dışı etmesini değerlendirdi

Güney Kore, Tayland'ın Uygur Türkleri'ni sınır dışı etmesini değerlendirdi Tayland'ın 40 Uygur Türkü'nü Çin'e sınır dışı etmesi sonrası değerlendirmelerde bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu konunun, insan hakları gibi uluslararası toplumun evrensel değerleriyle uyumlu şekilde ele alınacağını ümit ediyoruz." dedi.