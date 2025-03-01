Güney Kore, Tayland'ın Uygur Türkleri'ni sınır dışı etmesini değerlendirdi

Tayland tarafından alınan skandal kararda, 40 Uygur Türkü Çin'e sınır dışı edildi..
Taylan'ın sınır dışı kararı sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda bir tepki de Güney Kore'den geldi.
ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE GERİ GÖNDERMEME İLKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Tayland'daki 40 Uygur Türkü'nün Çin'e sınır dışı edilmesinden üzüntü duyulduğu kaydedilerek uluslararası hukuk çerçevesinde geri göndermeme ilkesine uyulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu konunun, insan hakları gibi uluslararası toplumun evrensel değerleriyle uyumlu şekilde ele alınacağını ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
NE OLMUŞTU
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya, Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınamış, Fransa hükümeti derin üzüntü duyduğunu açıklamıştı.
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