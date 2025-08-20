Güney Kore’de 92 yaşındaki eski askerin Kuzey’e dönme girişimi

Kuzey ve Güney Kore arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Güney Kore sıra dışı bir olaya sahne oldu. Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore ordusunda görev yapan ve Güney Kore’de vatana ihanet suçundan 42 yıl hapis yatan 92 yaşındaki Ahn Hak-sop, Paju kentindeki Birleşme Köprüsü’ne gelerek Kuzey Kore’ye dönmeye çalıştı.

GİRİŞİM, ASKERLER TARAFINDAN ENGELLENDİ

Ahn, destekçileriyle birlikte kontrol noktasına yaklaşınca askerler tarafından uyarıldı ve geçişine izin verilmedi. Yaklaşık 10 dakika süren girişimden sonra Ahn, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KUZEY KORE'YE İADE TALEBİ

Kore Savaşı sonrası Kuzey Kore’ye bağlılığından vazgeçmeyen ve hapiste ağır bedeller ödeyen Ahn, hapisten çıktıktan sonra Güney’de kalmaya devam etti. Ancak kısa süre önce, aralarında Ahn’ın da bulunduğu 6 yaşlı eski Kuzey Koreli asker ve casus, Güney Kore hükümetinden Kuzey’e iade edilme talebinde bulundu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iade sürecinin Kuzey Kore ile istişare gerektirdiğini ve zaman alacağını açıkladı.

DAHA ÖNCE 63 MAHKUM İADE EDİLMİŞTİ

Güney Kore, 2000 yılında dönemin Devlet Başkanı Kim Dae-jung’un politikaları doğrultusunda, 63 "fikirlerinden vazgeçmeyen uzun süreli mahkûm"u Kuzey Kore’ye iade etmişti. Ancak o tarihten bu yana başka bir iade işlemi gerçekleştirilmedi.