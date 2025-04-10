Güney Kore'de eski ana muhalefet lideri Lee devlet başkanlığı için yarışacağını açıkladı

AA

Güney Kore'de lideri olduğu ana muhalefetteki Demokratik Partiden dün istifa eden Lee Jae-myung, Anayasa Mahkemesi'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u görevden almasının ardından yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Lee, 3 Haziran'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinde yarışacağını ilan etti.

"İLK HEDEFİM EKONOMİK BÜYÜMEDİR"

Seçimlerde favori gösterilen Lee açıklamasında, 'gerçek bir Güney Kore'nin' oluşturulması için çabalayacağını belirtti.

Anayasa mahkemesi kararıyla görevden alınan Yoon'un ekonomi politikalarını eleştiren Lee, ilk hedefinin ekonomik büyüme olduğunu vurguladı.

Ana muhalefetteki DP'den dün istifa ettiğini açıklayan Lee, dış politikada ABD ve Japonya ile üçlü müttefiklik ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

LEE JAE-MYGUN'UN SİYASİ GEÇMİŞİ

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk-yeol yüzde 48,5 ve Lee yüzde 47,8 oy elde etmişti.

Lee'nin parti lideri olarak girdiği Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise Demokratik Parti, yüzde 51,5'lik oyla ilk sırada yer almıştı.

YOO'NUN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.