Güney Kore'de gözaltına alınan Yoon ifade vermeyi reddediyor

DHA

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından bu sabah ifadeye çağırılmasına rağmen gitmedi.

"SORGU TALEBİNE YANIT VERME İHTİYACI DUYMUYOR"

Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon, “Devlet Başkanı CIO'nun karşısına çıkmayacak. Tutumunu ilk günkü sorgusunda açıkça anlattı, soru-cevap tarzı bir sorgu talebine yanıt verme gereği ve ihtiyacı görmüyor.” dedi.

NE OLMUŞTU

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'un güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

YOON HAKKINDA SORUŞTURMA

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama amacıyla mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.