Güney Kore'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası 65 yaş üstü

Uzak Doğu ülkelerinde yaşlı nüfus önemli bir problem haline gelirken Güney Kore dünyada bu sorunun en büyük olduğu ülkelerden biri.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı geçen yılın nüfus verilerini açıkladı.

HER 5 KİŞİDEN 1'İ 65 YAŞ ÜSTÜ

Verilere göre, 2025'te 65 yaş ve üzeri nüfus 10,84 milyon kişiye ulaştı. Bu grup, yaklaşık 51,11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 21,21'ini oluşturdu.

Veriler, yaşlı nüfus oranının kadınlarda yüzde 23,39'a ulaştığını, erkeklerde ise bu oranın yüzde 19 olduğunu ortaya koydu.

TEK KİŞİLİK HANE SAYISI ARTTI

Öte yandan, tek kişilik hane sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 1,5 artarak 10,27 milyona yükseldi. Bu, toplam hanelerin yaklaşık yüzde 42'sine karşılık geliyor.

GÜNEY KORE "SÜPER YAŞLI TOPLUM" SINIFINDA

Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 7'sini aştığı ülkeleri "yaşlanan toplum", yüzde 14'ünü aşan ülkeleri "yaşlı toplum", yüzde 20'sini aşan ülkeleri de "süper yaşlı toplum" olarak sınıflandırıyor.

Güney Kore bu kategoriye 2024'te girmişti.