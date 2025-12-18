Zelensky: barış için ABD ile yeni görüşmeler yarın yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya'nın barışı için çabalar son hız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky bir sonraki adıma dair bilgi verdi.

ABD İLE GÖRÜŞÜLECEK

Belçika basınına göre Zelensky, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile görüşmelerin yarın yeniden başlayacağını söyledi.

Zelensky, "Ekibimiz cuma ve cumartesi günleri ABD'de olacak. Zaten yoldalar. Amerikalılar onları bekliyor." dedi.

Ukraynalı lider, Avrupalı liderlerin de orada olabileceğini sözlerine ekledi.

BERLİN'DE HEYETLER GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen hafta Berlin’de yapılan toplantılarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına ilişkin Ukrayna tarafının ABD'ye ilettiği cevabın ardından gelinen son durum ele alınmıştı.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin ardından ABD ve Ukrayna delegasyonları arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirmişti.