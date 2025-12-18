Zelensky: barış için ABD ile yeni görüşmeler yarın yapılacak

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD ile barış görüşmelerinin yarın tekrar başlayacağını duyurdu.
- Zelensky, Washington'da yapılacak olan toplantıya Ukraynalı ve Amerikalı heyetlerin katılacağını belirtti.
- ABD'de yapılacak görüşmelerde Avrupalı liderlerin de bulunabileceği ifade edildi.
Ukrayna ve Rusya'nın barışı için çabalar son hız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky bir sonraki adıma dair bilgi verdi.
ABD İLE GÖRÜŞÜLECEK
Belçika basınına göre Zelensky, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile görüşmelerin yarın yeniden başlayacağını söyledi.
Zelensky, "Ekibimiz cuma ve cumartesi günleri ABD'de olacak. Zaten yoldalar. Amerikalılar onları bekliyor." dedi.
Ukraynalı lider, Avrupalı liderlerin de orada olabileceğini sözlerine ekledi.
BERLİN'DE HEYETLER GÖRÜŞMÜŞTÜ
Geçen hafta Berlin’de yapılan toplantılarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına ilişkin Ukrayna tarafının ABD'ye ilettiği cevabın ardından gelinen son durum ele alınmıştı.
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin ardından ABD ve Ukrayna delegasyonları arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirmişti.