Güney Kore'de yoğun kar yağışı: 2 ölü

İHA

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde kar fırtınası etkili oldu.

Kore Meteoroloji İdaresi, Seul'de kar kalınlığının 18 santimetreye ulaştığını, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1907'den yılından beri başkentte kasım ayında görülen en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 317 uçuş iptal edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ağaçlar devrilmesi ve elektrik hatlarının hasar görmesi sonucu bazı evler elektriksiz kaldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gangwon eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangju'da ise garajın çökmesi sonucu kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirdi.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji İdaresi, ülkenin büyük bölümünde kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini aktardı.