Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı 'tam hazırlık' emri

AA

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti.

Ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım attı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılırken yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildi.

AZİL TALEBİ REDDEDİLDİ

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'teki oylamada Han için de azil kararı verildi ve davanın ilk duruşması 19 Şubat'ta yapıldı.

Ardından, 'Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu' gerekçesiyle görevden alınan Han'ın azil talebi, 24 Mart'ta reddedilerek yeniden devlet başkanlığına vekalet etmesine karar verildi.

'TAM HAZIRLIK' EMRİ VERDİ

Güney Kore'de azil talebinin reddedilmesinin ardından yeniden devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, Kuzey Kore'nin bölgede gerilimi tırmandıran eylemleri karşısında orduya 'tam hazırlık' emri verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Konseyinin acil oturumunda konuşan Han, Pyongyang'ın süregelen 'askeri tehditleri' karşısında halkı ve geçim kaynaklarını korumak için orduya 'eksiksiz' hazır olma çağrısında bulundu.

DİPLOMATİK ÇABALARIN ARTIRILMASI TALİMATI VERDİ

Han, ulusa sesleniş konuşmasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar göreve başlamasının ardından değişen ekonomik ve siyasi koşullara değindi.

Dışişleri Bakanlığına ABD ve diğer müttefiklerle işbirliğinin güçlendirilmesi için diplomatik çabaların artırılması talimatını verdiğini kaydeden Han, "Tüm bilgi ve becerimi, artık bir gerçeklik haline gelmiş ticaret savaşında ulusal çıkarlarımızı güvence altına almak için kullanacağım." ifadesini kullandı.

"TATBİKATIN AMACI NÜKLEER KAPASİTEYİ GÖZLEMLEMEK"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Pyongyang yönetimi; ABD, Güney Kore ve Japonya'nın 17-20 Mart'ta düzenlediği ortak deniz tatbikatına tepki gösterdi.

Pyongyang, bu tatbikatın asıl amacının Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini gözlemlemek olduğunu savunarak, 'düşman ülkelerin provokasyon ve tehditlerine' karşılık verileceğini kaydetti.