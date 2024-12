Güney Koreli güzellik kraliçesi aniden yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Güney Kore'nin Seul kentinde yaşayan ve aynı zamanda güzellik kraliçesi olan 28 yaşındaki hava durumu sunucusu Oh Yo-anna, ülkesinde çok popüler bir fenomendi.

Eylül ayında bir kaza geçiren Yo-anna, bir hastaneye gitmiş ve burada aldığı raporu sosyal medya üzerinden yayınladı.

Bazı dişlerinin kırıldığını ve yüzünde kırıklar oluştuğunu açıklayan Yo-anna, bir süre işe devam edemeyeceğini açıklamasının ardından uzun süre ortadan kaybolmuştu.

ANİDEN ÖLDÜ

Takipçileri aylardır genç kadının gönderilerine yorum yaparak ondan haber almaya çalışırken, yerel medya kuruluşu Need To Know’un haberine göre, Oh Yo-anna gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

HAYRANLARI HÜZNE BOĞULDU

Oh Yo-anna, 2019 yılında düzenlenen “Spring Fragrance Selection Competition” adlı güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştı.

Aynı zamanda, bir süper model yarışmasına katılmasıyla biliniyordu.

Oh Yo-anna’nın ölüm haberinin ardından hayranları, sunucunun son Instagram gönderisinin altında üzüntülerini belirten yorumlar paylaştı.

BİRİ BOYUN KÜTLEMEDEN, DİĞERİ DE KURBA ZEHRİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Oh Yo-anna’nın ani ölümü, Güney Kore’de son dönemde genç kadınları etkileyen olaylar zincirinin bir parçası olarak dikkat çekti. Daha önce de 20 yaşındaki bir şarkıcının “boyun kütletme” masajı sonrası hayatını kaybettiği ve 33 yaşındaki bir aktrisin ise bir “şifa ritüeli” sırasında kurbağa zehri içtikten sonra yaşamını yitirdiği bildirilmişti.