Avrupa'da sıkı düzenlemeler: Sokaklar başıboş hayvanlardan arındırıldı

AA

Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan, yerleşim yerindeki tehlikeli başıboş hayvanlar nedeniyle canını kaybederken sayısız insan ise ciddi şekilde yaralanıyor.

Hem halk sağlığını hem de toplum güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bu hayvan saldırıları hakkında ölüm ve saldırı vakalarının yüksek oranını dikkate alan Avrupa ülkeleri, başıboş hayvanlara karşı sıkı ve ciddi yasal düzenlemelere gitti.

ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Avrupa'da yeterli kapasiteye sahip barınaklar ve yıllar içinde sahipsiz olanların toplanması, sahiplendirilmesi ve uyutulması konularında uygulamaya konulan yasal düzenlemeler, bu hayvanların sokaklarda halka tehdit oluşturmaması ve popülasyonlarının kontrol altında tutulması için örnek teşkil ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNDE SAHİPSİZ HAYVANLARA İZİN YOK

Avrupa ülkelerinde sahipsiz hayvanlar, yasalar çerçevesinde oluşturulan ekiplerce toplanıyor, kısırlaştırılıyor ve çip kullanımı zorunluluğu sayesinde kayıt altında tutuluyor.

Sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 2010'dan bu yana her yıl 4 Nisan "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanırken Avrupa'da evcil hayvanını sokaklara bırakanlara caydırıcı cezalar uygulanıyor ve yerleşim yerlerinde sahipsiz hayvanlara izin verilmiyor.

AVRUPA ÜLKELERİ UYUTMA SEÇENEĞİNİ TERCİH EDİYOR

Her ülkenin sokaklardaki sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin kendi çözüm yollarını ürettiği Avrupa'nın bazı ülkelerinde toplama, sahiplendirme ve sıkça uyutma yolları izlenirken evcil hayvanları sokaklara bırakarak kuralları ihlal edenler için çoğu yerde para ve bazı bölgelerde hapis cezaları devreye giriyor.

Hollanda'da, sokaklarda sahipsiz hayvan bulunmazken bu sorun sıkı uygulanan kanunlar ve toplanan hayvanların getirildiği modern barınaklarla çözülmüş durumda.

HOLLANDA'DA SOKAKLARDA BAŞIBOŞ KÖPEK YOK

Amsterdam Hayvan Barınağı (DOA) yetkilisi Esther Balfoort, AA muhabirine, Hollanda'da sokaklarda yaşayan köpeklerin olmadığını belirterek, "Eğer sokakta bir köpek görülürse çoğunlukla kaybolmuş ya da terk edilmiştir. Bu durumda polis veya hayvan ambulansı çağrılır ve köpeğin mikroçipinin olup olmadığı kontrol edilir." dedi.

Hollanda'daki en büyük barınak olan DOA'da 161 köpeğin bulunduğunu belirten Balfoort, "Yılda 2-3 bin köpek buradan geçiyor. Buraya gelen köpeklerin hepsinin farklı hikayeleri var. Bazen sahipleri ölüyor ya da kanser gibi ciddi hastalıklar nedeniyle hayvanlarına bakamıyor. Ayrıca terk edilen veya istismara uğrayan köpekler de bize geliyor." diye konuştu.

Balfoort, ülkede sahipsiz olduğu düşünülen bir hayvanın sokaklarda görülmesi durumunda hemen yetkililerce toplanarak belirlenebilirse sahibinin bulunmaya çalışıldığını, bunun mümkün olmadığı durumlarda da barınaklara getirildiğini anlattı.

MİKROÇİP TAKTIRILMASI ZORUNLU

Hollanda'da evcil hayvanlar için mikroçip uygulamasının zorunlu olduğunu belirten Balfoort, "Kedi veya köpeğinize mikroçip taktırmak zorundasınız. Bu, bir pirinç tanesi büyüklüğünde küçük bir şey ve veteriner bunu derinin altına implante edebiliyor. Bu mikroçipe hayvanın sahibi hakkında bazı bilgiler yerleştiriyoruz, e-posta adresi, telefon numarası, adresi, ayrıca köpeğin adı, yaşı ve ırkı gibi bilgiler de çipe ekleniyor." dedi.

Balfoort, "Eğer bir köpek kaybolursa veya siz köpeğinizi kaybederseniz ve birisi onu bulup bir veterinere veya polise götürürse mikroçipi tarayıp bilgileri görebilirler. Böylece köpeğinizi veya kedinizi bulabilirsiniz." diye konuştu.

KÖPEĞİNİ SOKAĞA ATANLARA CİDDİ PARA CEZASI VAR

Hollanda'da satın aldıkları veya sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlar, bulundukları belediyeye göre yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede sahiplerinin 14 gün (yeni doğan köpekler için 7 hafta) içinde köpeklerini bağlı oldukları belediyeye kaydetmeleri zorunlu. Ayrıca belediyeye göre yıllık 120-160 euro köpek vergisi ödemeleri gerekiyor.

BELÇİKA'DA SOKAKLARDA BAŞIBOŞ HAYVANLARA RASTLANMIYOR

Belçika'da sahipsiz hayvanlar, bağışçıların finanse ettiği barınaklara götürülüyor. Ülkedeki köpeklere çip takılması zorunlu. Bulunan sahipsiz köpeklerin çipleri incelenerek sahipleriyle iletişime geçiliyor ve hayvanlar bulundukları bölgedeki en yakın barınağa teslim ediliyor.

Sahipsiz hayvanların çoğunlukla tıbbi nedenlerle uyutulduğu Belçika'da köpeklerin kısırlaştırılması için bir zorunluluk yok ancak hayvanseverler, kedilerde olduğu gibi köpeklerde de kısırlaştırma yapılmasını savunuyor.

ALMANYA SAHİPSİZ KÖPEKLERİ ANINDA TOPLUYOR

Hayvanlar konusunda kuralların sıkı uygulandığı Almanya'da, köpek sahipleri vergi ödüyor. Evcil hayvan sayısının 10 milyonu geçtiği ülkede köpek sahiplerinden yılda 400 milyon euro vergi toplanıyor ve bunun bir kısmıyla hayvan barınaklarının giderleri karşılanıyor.

Sokakta görülen sahipsiz hayvanlar, polise ihbar edildikten sonra ekipler tarafından yakalanarak barınaklara götürülüyor. Genelde evcil hayvan bakmaktan vazgeçen kişilerin terk ettiği, kaybolan, insanlara zarar verdiği için alıkonulan ve yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışılırken gümrüklerde yakalanan hayvanlar, barınaklarda rehabilite ediliyor. Barınaktaki rehabilitasyonu tamamlanan hayvanlar sahiplendirilebiliyor.

İSPANYA'DA SOKAKLARDA SAHİPSİZ KÖPEKLERE YER YOK

İspanya'da sokaktaki sahipsiz hayvan meselesinin çözümü için barınak inşa edilmesi, zorunlu kısırlaştırma ve çip kullanımı gibi önlemler alınmış durumda.

İspanya'da yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası gereğince hayvanlarını sokağa terk edenlere 45 bin euroya kadar verilen para cezası artırıldı. Öte yandan, hayvanlara kötü muamelede 200 bin euroya kadar para cezalarına ek 18 aya kadar hapis cezası da getirildi. Hayvanların sağlık nedeni dışında uyutulması da yeni yasayla artık ülke genelinde yasaklandı.

FRANSA'DA BAŞIBOŞ HAYVANLAR UYUTULUYOR

Avrupa'da en çok evcil hayvanın olduğu ülkelerden Fransa'da yerleşim yerlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor. 80 milyon evcil hayvanın bulunduğu ülkede her yıl 100 bin kadar hayvan sokağa terk edilse de ekipler tarafından toplanarak barınaklara götürülüyor.

İhbar edilen sahipsiz hayvanlar toplatılıyor ve bakım merkezlerine götürülüyor. Bakım merkezine alınanların çip ya da dövme ile zorunlu kimlik numaraları bulunup bulunmadığına bakılıyor, hayvanların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.

Bakım merkezi ve barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutuluyor.

Fransa'da yasalar gereği evcil hayvanların sokağa bırakılması yasak, bu kanunu ihlal edenler 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası alıyor.

İNGİLTERE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GİREN BAŞIBOŞ KÖPEKLER TOPLANIYOR

İngiltere'de köpeklere sahiplerinin bilgilerini bulunduran mikroçip takmak kanunlar gereğince zorunlu. Ülkede hayvan sahipleri iletişim bilgilerini ya da adresini değiştirdiği zaman mikroçipteki bilgilerin de güncellenmesi gerekiyor.

Yerleşim yerlerinde görülen sahipsiz köpekler, ihbar edildiğinde belediye ekiplerince toplanıyor. Toplanan sahipsiz hayvanlar, önce gerekli bakımları yapılmak üzere bir merkeze alınıyor, daha sonra barınaklara teslim ediliyor. Bir haftalık süreçte sahibi bulunamayan, barınağa alınamayan, bir derneğin teslim almadığı ya da sahiplenilmeyen hayvanlar uyutuluyor.

YUNAN BELEDİYELER BAŞIBOŞ HAYVANLARI KISIRLAŞTIRIYOR

Yunanistan'da sahipsiz hayvanların bakımı konusunda gönüllü kuruluşlar ön plana çıkıyor. Ülkedeki sahipsiz hayvanların bakımı 2021'de çıkarılan kanunla belediyelerin sorumluluğuna geçti ancak sivil toplum kuruluşları da bu alanda görev alıyor.

Yasa gereğince evcil hayvanlar çevrim içi sistemle kayıt altına alınıyor. Ülkede evcil hayvanların kısırlaştırılması zorunlu ancak bunların yavrularını kimin sahipleneceğinin bildirilmesi şartıyla sadece bir kez doğum yapmalarına müsaade ediliyor.

İTALYA'DA SALDIRGAN HAYVANLAR UYUTULUYOR

İtalya'da sahipsiz hayvanlarla başa çıkabilmek için çeşitli yasalar uygulanıyor.

Ekipler tarafından yakalanan sahipsiz hayvanlar önce veterinere götürülüyor, sağlık taramasından geçirilerek herhangi bir çipinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Çipi olmayanlar, yasa gereğince bölgesel ya da yerel yönetimler tarafından finanse edilen barınaklara bırakılıyor.

Terk edilmiş ya da sahibinin ceza ödemeye razı olup bıraktığı hayvanlar, 60 günün sonunda başka biri tarafından sahiplenilebiliyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar da barınaklarda tutuluyor. Sağlık ya da saldırganlık durumu nedeniyle evcilleştirme sürecinden başarılı çıkamayan hayvanlar, ilgili mercilerin onayı doğrultusunda uyutulabiliyor.

İSVİÇRE, SALDIRGAN VE HASTA HAYVANLARI UYUTUYOR

İsviçre'de köpeklere mikroçip takılması ve bilgilerinin kayıt edilmesi zorunlu. Bu uygulamanın sahipsiz kediler için de yapılması düşünülüyor.

İsviçre'de sokaklardaki sahipsiz hayvanlar, ekipler tarafından toplanıp barınağa götürülüyor ve sahibinin gelip onu alması için 2 ay yasal süre tanınıyor. Belirlenen sürede sahibi bulunamayan hayvanlar, sahiplendirilmek üzere başkasına verilebiliyor. Barınaklarda sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulması yöntemine başvurulmazken bu uygulama, sadece aşırı saldırgan ve hasta hayvanlar için yapılıyor.