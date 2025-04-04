Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Rijvadze istifa etti

AA
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, istifa ettiğini duyurdu.
Rijvadze, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti.
"ARTIK YENİLİĞİN ZAMANI GELDİ"
Yaklaşık 7 yıldır Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak görevde bulunduğunu dile getiren 36 yaşındaki Rijvadze, "Artık yeniliğin zamanı geldi ve bir sonraki başkana başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Rijvadze, iktidardaki 'Gürcü Hayali Partisinin' üyesi kalmaya devam edeceğini belirterek destek veren herkese teşekkürlerini iletti.
GÖREVE 2018'DE BAŞLAMIŞTI
Ülkenin Acara bölgesinde 1989'da doğan Rijvadze, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak 21 Temmuz 2018'de göreve başlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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