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Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Rijvadze istifa etti

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Rijvadze istifa etti Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, görevinden ayrıldığını açıkladı. Rijvadze, yeni bir dönemin başladığını ifade ederek bir sonraki başkana başarılar diledi.