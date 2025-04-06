Güney Kore’nin en büyük havaalanında mermi alarmı

İHA

Güney Kore’nin en işlek hava yolu geçiş noktalarından biri olan Incheon Uluslararası Havaalanı, bu hafta başında tedirgin edici bir olayla gündeme geldi. Başkent Seul’e yakın konumda bulunan havalimanında, temizlik görevlileri bir çöp kutusunda tüfek mermileri bulunca güvenlik birimleri alarma geçti.

ÇÖP KUTUSUNDA 4 TÜFEK MERMİSİ BULUNDU

Havalimanı polisinin aktardığı bilgilere göre, olay salı sabahı yerel saatle 08.00 civarında 2 numaralı yolcu terminalinde meydana geldi. Rutin temizlik çalışmaları sırasında görevli bir personel, çöp kutusunun içinde 5.56 milimetre çapında dört adet tüfek mermisi fark etti. Bunun üzerine terminaldeki güvenlik önlemleri artırıldı ve olay yeri ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, mermilerin kaynağını belirlemek üzere terminaldeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kim ya da kimler tarafından bırakıldığı henüz netlik kazanmayan mermilerle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Incheon Havaalanı, geçtiğimiz yıl da benzer bir olayla gündeme gelmişti. Temmuz ayında gerçekleştirilen bagaj kontrolü sırasında, Korean Air'e ait bir kabin görevlisinin el bagajında gerçek bir mermiye rastlanmıştı.

Olay, ülkenin havalimanlarındaki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirdi.