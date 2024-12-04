Gürcistan parlamentosu önünde tansiyon düşmüyor: 22 gözaltı

İHA

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına karşı düzenlenen protestolar 6. gününde devam etti.

Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde yerel saatle 20.00'de başlayan protestoda göstericilerin havai fişek ve yabancı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha tansiyon yükseldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, tazyikli su ile protestoculara müdahale etti. Parlamento binası önünden uzaklaştırılan protestocular, Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kısa süre sonra tekrar Şota Rustaveli Caddesi'ne dönen protestocular, barikat kurup polise havai fişek ve küçük taşlarla saldırdı.

Polisin müdahalesine rağmen protesto sabaha kadar devam etti.

RUSYA ALEYHİNDE SLOGAN ATTILAR

Sabah saatlerinde İlya Çavçavadze Bulvarı, ardından Vaja Pşavale semtine geçen protestocular, hükümet aleyhinde "Ruslar", "Köleler", "Git, git" şeklinde sloganlar atarak protestoyu sonlandırdı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

"2020 YILINDAN BU YANA 4 DEVRİM GİRİŞİMİNE ŞAHİT OLDUK"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, protestolara ilişkin düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

2020 yılının Kasım ayından bu yana dışarıdan finanse edilen 4 devrim teşebbüsüne şahit olduk. Dördüncü devrim girişimi ise diğerlerinden çok daha zayıf bir şekilde gerçekleşti. Gürcistan toplumu için son 4 yıl boyunca 4 devrim girişimini izlemek oldukça rahatsız ediciydi. Şüphesiz ki bu durum oldukça endişe vericiydi. Ancak bir şeyi hatırlatmak istiyorum, eğer bu 4 girişim yerine sadece bir girişim olmuş olsaydı, örneğin şu an bu girişimin kaynakları çok daha güçlü olurdu.

HÜKÜMETİN AB KARARI

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek, 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti.

Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve “Rus yasası” olarak görülen “Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında” yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı.