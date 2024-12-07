Gürcistan parlamentosunda havai fişekli protesto sürüyor: 48 gözaltı

İHA

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına tepki olarak düzenlenen protestolar 9. günde devam etti.

Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde yerel saatle 20.00'de başlayan protestoda göstericilerin havai fişek ve yabancı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha tansiyon yükseldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, tazyikli su, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti.

Parlamento binası önünden en az 150 metre uzaklaştırılan protestocular, Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

HAVAİ FİŞEKLERLE SALDIRDILAR

Kısa süre sonra tekrar Şota Rustaveli Caddesi'ne dönen protestocular, taş, cam şişe ve havai fişeklerle polise saldırdı.

Polisin müdahalesine rağmen protesto gece saatlerine kadar devam etti.

"ÖZEL ARAÇLAR KULLANILMADAN ÖNCE KATILIMCILARA UYARILAR YAPILDI"

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 48 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı, göstericilere protestonun barışçıl bir şekilde devam etmesi ve yasal sınırların dışına çıkılmaması konusunda çağrıda bulundu. Ancak tüm bunlara rağmen protestocuların bir kısmının eylemleri şiddete dönüştü. Protestocular, parlamento binası ve çevresindeki alanda bulunan polislere patlayıcı maddeler attı. Daha sonra Çiçinadze Caddesi’nde kamu düzenini sağlamak amacıyla görev yapan polis memurlarını hedef alarak patlayıcı madde kullanan protestocular, ayrıca polislere sözlü hakarette bulunup taş ve yabancı madde fırlattı. Patlayıcı maddeler nedeniyle 1 polis yaralandı. Polisin defalarca barışçıl bir protesto çağrısına rağmen protestocular yasa dışı eylemlerine devam etti ve İçişleri Bakanlığı, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde müdahalelerde bulundu. Özel araçlar kullanılmadan önce katılımcılara uyarılar yapıldı.

"İKTİDAR PARTİSİ BASKILARI GİDEREK ARTIRIYOR"

Yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili polisin göstericileri dağıtmasını "hükümetin baskısı" olarak nitelendirdi.

Zurabişvili, "Rusya dışında hangi ülkede kitlesel protestolar kuşatılıyor? Genellikle amaç dağıtmak değil, yok etmektir. Ancak dün gece özel harekat ekipleri, kaçmayı başaran her bir göstericiyi takip ederek şehir merkezinden kilometrelerce uzakta yakalamaya çalıştı. Dün gece özel harekat ekiplerine gayri resmi destek sağlayan silahlı suçlular görüldü. İktidar partisi baskıları giderek artırıyor" ifadelerini kullandı.

"KOBAKHİDZE NE KADAR SIRITIP DURSA DA HALK DURMAYACAK"

Gürcistan'da günlerdir devam eden protestolar nedeniyle sabah saatlerinde bir araya gelen muhalefet partilerinin liderleri durumu değerlendirdi.

Basına açıklama yapan muhalif Birleşik Ulusal Hareket liderlerinden Giorgi Vaşadze, hükümeti sert bir şekilde eleştirdi.

Vaşadze, "Herhangi bir polis memurunun sizi koruyacağını mı düşünüyorsunuz? Hepiniz hesap vereceksiniz. Yalnızca rejimin liderleri değil, maskelerin arkasına saklananlar da bu vahşetin hesabını verecek. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Kobakhidze ne kadar sırıtıp dursa da halk durmayacak" diye konuştu.

GÜRCİSTAN HÜKÜMETİNİN AB KARARI

Başbakan Kobakhidze 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti.

Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı.