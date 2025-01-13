Gürcistan'da hakimlere yumurtalı saldırı

AA

Gürcistan hükümetinin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 2028'e kadar askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024'te başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiflis ve Batum kentlerinde parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yapan göstericiler, protestolarda yakalanarak tutuklu olarak yargılananların da serbest bırakılmasını talep ediyor.

Tutukluların yakınları ve bazı göstericiler, Tiflis'te bir restoranda toplanan hakimlere tepki gösterdi.

HAKİMLERE YUMURTA FIRLATTILAR

Göstericiler, hakimleri hükümete hizmet etmekle suçladı.

Tutuklu göstericilerin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, restorandan çıkmaya başlayan bazı hakimlere yumurta attı.

Olay yerine gelen polis ekipleri hakimlerin binadan çıkmasını sağlamak için güvenlik önlemleri aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Restoranın önündeki gösteri sürerken, bazı hakimler de binada kalmaya devam ediyor.

Bu arada bazı göstericiler gözaltına alındı.

GÜRCİSTAN GÖSTERİLERİ

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.