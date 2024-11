Gürcistan'da seçim sonuçlarını tanımayan muhalefetin protestoları sürüyor

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası ile Batı yanlısı muhalefet partilerinin başlattığı protestolar devam ediyor.

Başkent Tiflis'te akşam saatlerinde parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı seçimleri tanımadıklarını belirterek, yeniden seçim yapılmasını talep ettiler.

"HER GÜN TİFLİS'TE OLACAĞIZ"

Değişim İçin Koalisyon bloğu lideri Nika Melia, yaptığı konuşmada geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, her gün gösteri yapmaları gerektiğini belirtti.

Melia şöyle dedi:

"Her gün Tiflis'te olacağız. Bazen çok kalabalık olacağız, bazen de bundan daha fazla. Ama yakın zamanda öyle bir gün gelecek ki burada kimse içeri giremeyecek. Her gün sokakta olacağız. Öyle kalabalık olmalıyız ki, kimse parlamentoya giremesin. Sadece Rustaveli'de toplanmak yetmez, tüm caddelerde bir araya gelmeliyiz. Yarın saat 14.00'te Spor Sarayı'nda buluşacağız ve bunu her gün yapmalıyız. Gururlu Gürcü halkına yakışan bir zafer elde edene kadar geri adım atmayacağız. Her gün gösteri yapmalıyız"