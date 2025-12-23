Halep’te PKK/YPG kontrolündeki mahallelerde siviller evlerini terk ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halep’in kuzeyinde yer alan Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar, bölge halkını göçe zorladı. Mahallelerde yaşayan aileler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte kentin iç kesimlerindeki daha güvenli gördükleri bölgelere taşınıyor.

KONUTLAR VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Bölgede yaşanan saldırılar sonrası çok sayıda konut ve araçta hasar meydana geldi. Anadolu Ajansı ekipleri, çatışmaların etkilediği mahallelerde zarar gören binaları ve araçları görüntüledi.

"HALK KORKU İÇİNDE"

Cemiliyye Mahallesi sakini Yasir Devalibi, önceki gün mahallelerine roket ve havan mermilerinin düştüğünü belirterek, mühimmatın sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını söyledi. Devalibi, evinin yakınındaki bir binaya isabet eden mermiler nedeniyle büyük panik yaşandığını ifade etti.

Saldırılarda bir kadın ile bir gencin hayatını kaybettiğini aktaran Devalibi, “Bir mermi maddi hasara yol açtı, araçlar zarar gördü. Halk çok endişeli ve korkuyor.” dedi.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI

PKK/YPG, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki varlığını sürdürürken, kent merkezindeki sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirirken, 13 sivil de yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, saldırılara karşılık olarak Suriye ordusunun örgüt hedeflerini vurduğunu ve ardından operasyonların durdurulması yönünde talimat verildiğini duyurdu.