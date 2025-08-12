Halep’te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.35’te, SDG adıyla bilinen PKK/YPG’ye bağlı iki grup, Halep’in doğusundaki Tel Maez bölgesinde Suriye ordusu mevzilerine sızmaya çalıştı. Gelişen çatışmalarda bir Suriye askeri yaşamını yitirdi.

"SIZMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATILDI"

Açıklamada, “Suriye Arap Ordusu, angajman kuralları çerçevesinde ateşin geldiği noktalara karşılık vererek sızma girişimini başarısız kıldı ve saldırgan unsurları geri çekilmeye zorladı.” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca, son çatışmaların SDG’nin Münbiç ve Deyr Hafir bölgelerinde ordu mevzilerini düzenli hedef almasının yanı sıra, Halep’te kontrol noktalarında sivil yolları keyfi şekilde kapatma girişimleriyle eş zamanlı gerçekleştiğini vurguladı.

"HALEP HALKININ GEÇİŞ YOLLARI KAPATILIYOR"

Özellikle Leyrmun Kavşağı civarındaki kontrol noktalarından Halep halkının geçiş yollarının sık sık kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada, bunun hükümetle yapılan anlaşmaların ihlali olduğu belirtildi.

"SGD, DEVLETLE YAPTIĞI ANLAŞMALARA UYMALI"

Son olarak, SDG’nin Suriye devletiyle yaptığı anlaşmalara uyması ve sızma ile provokasyon faaliyetlerine son vermesi çağrısı yapıldı. Bakanlık, bu tür eylemlerin devam etmesi halinde yeni ve olumsuz sonuçların doğacağı uyarısında bulundu.