Hamaney: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e yönelik füze saldırısın ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah’ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" dedi.

İHA

İran, İsrail’e karşı geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

Kudüs ve Tel Aviv’de patlama ve siren sesleri duyulurken, İran’ın 500’e yakın füze ateşlediği, hatta ses hızını aşan füzeler kullandığı bildirildi.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığı, fırlatılan füze sayısının 180 olduğunu belirtti.

İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe devreye girerek füzelere karşı savunma yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN "YIKICI KARŞILIK" UYARISI

İran Devrim Muhafızları, saldırının, İsrail’in düzenlediği ve Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İranlı general Abbas Nilfuraşan’ın öldürüldüğü saldırılara bir misilleme olduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları, "Gerçek Vaat 2" adlı operasyonla cevap verdiğini ve İsrail’in yanıt vermesi halinde “yıkıcı karşılık” verecekleri uyarısında bulundu.

İsrail ordusu ise saldırının ciddi sonuçlar doğuracağını ve uygun bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

"DİRENİŞ CEPHESİNİN DARBELERİ DAHA GÜÇLÜ VE ACI VERİCİ OLACAK"

İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’den ilk açıklama geldi.

Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)