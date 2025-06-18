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Haber Merkezi

Orta Doğu ısındı...

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor.

13 Haziran'da İsrail'in başlattığı saldırılara karşın İran, Tel Aviv'e füzeler gönderiyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken, bölgede tansiyon yüksek seyrediyor.

İran, İsrail'in önceki saldırılarına misilleme olarak kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füze sistemleriyle karşılık veriyor.

Şu dakikalarda bölgede sessizlik kendisini gösterirken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili sözleri gündem oldu.

HAMANEY YETKİLERİNİ DEVRETTİ

Trump yine Ali Hamaney'i tehdit etti ve "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz." dedi.

Bu sözlerin ardından Hamaney'in yetkileri konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Hamaney'in yetkilerini devrettiği öğrenildi...

YETKİLERİNİ DEVRİM MUHAFIZLARI'NA DEVRETTİ

İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in, yetkilerinin önemli bir kısmını Devrim Muhafızları Yüksek Konseyi'ne devrettiği gündeme geldi.

AİLESİ İLE SIĞINAKTA

Bu adım, Hamaney ve ailesinin sığınaklara alınmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

TAHRAN'DAN AYRILMADI

İran İnternational'a göre, İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından Ali Hamaney’in, başkent Tahran’ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan’daki bir yer altı sığınağına götürüldü.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.