İsrail-İran gerginliği döviz ve altını tırmandırdı

AA & Ensonhaber

ABD'nin izlediği korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiler üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik endişelerin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, piyasalarda yön belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.

ALTIN

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 3 bin 392 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 300 lira

Çeyrek altın: 7 bin 292 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 712 lira

Tam altın: 29 bin 170 lira

Yarım altın: 14 bin 585 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 39,4970'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5270'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,5408 lira

Euro: 45,5498 lira

Sterlin: 53,2868 lira

DOLAR ENDEKSİ

Dün yüzde 0,6 artışla 98,8 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

GÜMÜŞ 13 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Gümüşün ons fiyatı, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında yükseldi. Altına alternatif bir yatırım olarak öne çıkan gümüşün ons fiyatı, dün 37,2 dolara yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda 37,3 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1 altında 10.372,00 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

İsrail ile İran arasındaki tansiyonun yükseldiği 13 Haziran'da 76,3 dolar çıkarak şubatta bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Brent petrolün varil fiyatı dün, önceki kapanışının yüzde 4,9 üzerinde 75,7 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda ise yüzde 0,8 düşüşle 75,1 dolarda bulunuyor.