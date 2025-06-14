Hamaney'in evi koruma kalkanı altına alındı

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki gerilim geniş çaplı hava saldırılarıyla yeni bir boyut kazandı.

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargahlarını hedef alan saldırıları, bölgede tansiyonu zirveye taşıdı

Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair iddialar ortaya atılırken, İran’da üst düzey yetkililerin güvenliği sağlamak için en yüksek alarm durumuna geçildi.

HAMANEY'İN EVİ ZARAR GÖRDÜ

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, İsrail saldırılarında zarar gördü.

Bunun üzerine güvenlik güçlerinin büyük bölümü, Hamaney'in evi ve evinin bulunduğu semte yönlendirildi.

KORUMA KALKANI OLUŞTURULDU

Yetkililer, Hamaney'in evinin çevresinde koruma kalkanı oluşturulduğu ve İran hava savunma sistemlerinin aralıksız çalıştığını bildirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINDI

İsrail'in 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst düzey isimler hedef alındı.

Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

20 ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.

Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı.

Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu. İsrail tarafı, İran'a gerçekleştirilen saldırıda ölen İranlı üst düzey isimlerin listesinin uzun ve benzersiz olduğunu iddia etti.