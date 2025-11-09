Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini teslim etti Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Göster Hızlı Özet Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin'in cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim etti.

Ceset, Hamas'ın silahlı kanadı tarafından Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde teslim edildi.

İsrail ordusu, teslim alınan cesedi kimlik tespiti için adli tıp merkezine sevk etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kızılhaç, İsrailli esir asker Hadar Goldin’e ait tabutu Gazze Şeridi’nden aldı. Tabut, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Kızılhaç’a teslim edilmişti. İsrail ordusu, cesedi teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek. REFAH'TA BULUNAN CESET Hamas’ın açıklamasına göre, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hadar Goldin’in cesedi, Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampı’nda tespit edilmişti. Goldin, 2014’te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı. İSRAİL'DE GÜVENLİ GEÇİŞ TARTIŞMASI İsrail medyası Kanal 12’ye göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Goldin’in cesedinin teslim edilmesi halinde, Refah’ta mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini hükümet yetkililerine önermişti. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu öneriye karşı çıktığı bildirildi. MAHSUR HAMAS MENSUPLARININ DURUMU BELİRSİZ Goldin’in cesedinin bulunmasıyla birlikte, Refah’ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izin verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi. Dünya Haberleri İsrail, ekim ayında Batı Şeria topraklarında 97 suç işledi

