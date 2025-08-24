Hamas: Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur

Gazze'de yaşanan insani felaket devam ederken taraflar arasında ateşkes bir türlü sağlanamadı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hareketin arabulucuların teklifini kabul etmesinin ardından Gazze’yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu açıkladı.

"NETANYAHU TÜM ÇÖZÜMLERİ REDDEDİYOR"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze’yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğu belirtilerek, "Biz (Hamas) kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor." ifadelerine yer verildi.

"OYALAMA TAKTİKLERİ UYGULUYOR"

İsrail ve ABD kaynaklarının itiraflarının, Netanyahu’nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının gerçek engelleyicisi olduğunu doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın itirafları, Netanyahu’nun oyalama taktikleri uyguladığını ve her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"NETANYAHU TAMAMEN SORUMLUDUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur. Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu tamamen sorumludur. 22 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, savaş suçluları Netanyahu, (İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich’in gevelediği 'mutlak zafer' hayalinin boş olduğunu kanıtlamıştır.

Son olarak da açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım ve aç bırakma politikalarının durdurulması için resmi ve halk düzeyinde baskıların sürdürülmesi çağrısı yapaldı.