Hamas, dün bulunan İsrailli bir esirin cesedinin bu akşam teslim edileceğini açıkladı

Gazze'deki ateşkes sonrası İsrail ile Hamas arasında esir takası süreci devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrailli bir esirin daha cesedini teslim edecekleri belirtildi.

"BU AKŞAM TESLİM EDİLECEK"

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20.00'de teslim edecek." ifadeleri yer aldı.

Kassam Tugayları, dünkü açıklamasında, bir cesedin daha bulunduğunu ve şartların uygun olması durumunda teslim edileceğini açıklamıştı.

ŞU ANA KADAR 13 CENAZE TESLİM EDİLDİ

Hamas, daha önce İsrail'e 13 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDEREK 45 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.