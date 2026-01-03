İran: Her türlü saldırıya vereceğimiz karşılık hızlı olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD Başkanı Trump'ın İran’a yönelik açıklamalarını kınadı.

İRAN’DAN ABD’YE SERT UYARI: KARŞILIK HIZLI VE KAPSAMLI OLUR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik tehdidinin, İsrail’in bölgede tansiyonu yükseltme politikasının bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, “İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak.” İfadelerine yer verildi.

Bakanlık, ABD Başkanı Trump’ın, İran’a yönelik açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal etme anlamına geldiğini belirterek, söz konusu açıklamaların İran halkına karşı şiddeti teşvik ettiğini vurguladı.

"TÜM AMERİKAN HEDEFLERİ MEŞRU OLUR"

Açıklamada ayrıca, ABD’nin geçmiş yıllarda İran’a yönelik girişimleri hatırlatılarak, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” diyerek, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.

Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.