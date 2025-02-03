Hamas: Filistinli esirler işkence gördü

AA

Tüm dünyanın beklediği ateşkes anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze'de süregelen katliam, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla son bulmuştu.

İmzalanan anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

İSRAİL'İN KATLİAMLARI SÜRDÜ

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Ancak Hamas'ın esir takasına sadık kalması ve imzalanan anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları durmadı. Ateşkes ve Esir takası anlaşmasını ilk günden beri ihlal etmeyi sürdüren İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında,19 Ocak tarihinden beri yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

"FİLİSTİNLİ ESİRLER İŞKENCE GÖRDÜ"

İsrail sadece ateşkes anlaşmasını değil, esir takası anlaşmasını da ihlal etti.

Hamas yetkilileri, serbest bırakılan Filistinli esirlerin durumuna ilişkin yürek yakan açıklamalarda bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Serbest bırakılan esirlerin dehşet verici ifadeleri, tahliye tarihlerinden birkaç gün önceye kadar ve tahliyelerinin son anına kadar kötü muameleye ve işkenceye tabi tutulduklarını gözler önüne seriyor." denildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN ACIMAZSIZCA İHLALİ"

Açıklamada, Filistinli esirlerin fiziksel ve psikolojik işkence başta olmak üzere tıbbi ihmal, açlık, susuzluk ve ilaç yoksunluğuna maruz kaldığına dikkat çekilerek, "Bu, işgalci devlet tarafından sistematik şekilde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur ve esirlere ilişkin uluslararası hukukun acımasızca ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Kızılhaç'ın, İsrail'in, Negev Hapishanesi'nden tahliyeler sırasında Filistinli esirlere uyguladığı muameleye tepki göstermesine de atıfta bulunulan açıklamada, bu suçların, İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığının en büyük göstergesi olduğu vurgulandı.