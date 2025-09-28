Hamas, Gazze'de 2 İsrailli esir ile irtibatın kesildiğini açıkladı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişim kurulamadığı belirtildi.

Açıklamada, son 48 saatte artan İsrail saldırıları sebebiyle Omri Miran, Matan Angrest adlı esirler ve korumalarıyla irtibatın kesildiği ve esirlerin hayatlarının ciddi bir tehlike altında olduğu belirtildi.

HAVA SALDIRILARININ 24 SAATLİĞİNE DURDURULMASI İSTENDİ

Esirlerin kurtarılması için İsrail ordusunun, 8. Cadde'nin güneyinde Tel el-Hava Mahallesi'nden çekilmesi ve hava saldırılarının saat 18.00'den itibaren 24 saat süreyle durdurulması istendi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bunun esirlerin sağlığı için hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, "Uyaranın üzerinden özür kalkmıştır" ifadesine yer verildi.