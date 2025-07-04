Hamas, Gazze'de ateşkes teklifine olumlu yanıtını arabuluculara iletti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 57 bini aştı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takasına ilişkin teklife Filistinli siyasi gruplarla istişare sonucunda verilen 'olumlu yanıtın' arabuluculara iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu yanıt verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın yanıtına ilişkin İsrail tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

TRUMP DUYURMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu düzenleyecek.

Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için İsrail'in gerekli şartları kabul ettiğini açıklayan Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a nihai teklifi sunacağını kaydetmişti.