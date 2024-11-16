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Hamas, İsrail'e ait askeri tank ve buldozerleri vurdu

Hamas, İsrail'e ait askeri tank ve buldozerleri vurdu Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'e ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin anti tank füzeleri ile vurulduğunu açıklayarak saldırıya ait görüntüleri yayınladı.