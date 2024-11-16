Filistin topraklarını işgal ederek binlerce masumu katleden İsrail'in saldırıları sürüyor.
İsrail askerlerinin taciz saldırılarını göğüsleyen Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, soykırım saldırılarına karşılık verdi.
Beyt Lahya şehri yakınlarında bekleyen İsrail'e ait tank ve askeri buldozerler, Kassam Tugayları'nın hedefi oldu.
SOYKIRIMCI İSRAİL'E BİR DARBE DAHA
Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’ndan bir darbe daha geldi.
El Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Beyt Lahya şehri yakınlarında bulunan işgalci İsrail ordusuna ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin “El Yassin 105” tipi anti tank füzeleri ile vurulduğu bildirildi.
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI
Saldırılara ait görüntüler yayınlanırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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