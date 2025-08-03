Hamas: Kudüs başkent olmadan silah bırakmayacağız

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam ve işgalin gölgesinde Hamas, halkın özgürlüğünü kazanması için direnişini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin Hamas ile görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Gazze'yi ziyaret etti.

Witkoff, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 'Hamas silah bırakmayı kabul etti' dedi.

HAMAS ABD'Yİ YALANLADI

Ancak Hamas yetkilileri iddialara ilişkin Telegram üzerinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "işgal devam ettiği sürece direniş ve silahların ulusal ve yasal bir hak olduğunu" belirterek bunun uluslararası normlarla teyit edildiği kaydedildi.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADIKÇA SİLAH BIRAKMAYIZ"

Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını vurgulayan Hamas, "Bunların (ulusal haklarımızın) başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz." ifadesini kullandı.

Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya gelen ve burada çelişkili ifadeler kullandığı aktarılan Witkoff'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Hamas, silah bırakmayı kabul etti." dediği iddia edilmişti.