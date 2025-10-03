Hamas: Silahlarımızı kurulacak Filistin Devleti'ne teslim edeceğiz

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

Gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Merzuk, hareketin öncelikli hedefinin Gazze'deki savaşın ve katliamların durdurulması olduğunu belirterek bu çerçevede Hamas'ın Trump planına olumlu yaklaştığını vurguladı.

"72 SAAT GERÇEKÇİ DEĞİL"

Gazze'nin yönetiminin Filistin Yönetimi'ne bağlı, bağımsız teknokratlara devredilmesi konusunda ulusal mutabakat sağlandığını ifade eden Ebu Merzuk, ancak mevcut koşullar altında esirlerin ve cenazelerin 72 saat içinde teslim edilmesinin gerçekçi olmadığını kaydetti.

ABD'YE ÇAĞRI

Filistin halkının geleceğinin sadece Hamas tarafından değil, ulusal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Ebu Merzuk, hareketin Mısır'ın desteklediği bölgesel ve uluslararası bir çerçeveye katıldığını, bunun barış ve geleceğe yönelik olduğunu söyledi.

Ayrıca ABD'ye Filistin halkının beklentilerine olumlu yaklaşma çağrısında bulundu.

"SİLAHLAR GAZZE'Yİ YÖNETENLERİN ELİNDE BULUNACAK"

Ebu Merzuk, Hamas'ın Trump planında hareketi doğrudan ilgilendiren noktalara yapıcı bir şekilde karşılık verdiğini, silah meselesi dahil tüm ilgili konularda müzakereye hazır olduklarını belirterek, "Silahlarımızı kurulacak Filistin Devleti'ne teslim edeceğiz. Silahlar, Gazze'yi yöneteceklerin elinde bulunacak" dedi.