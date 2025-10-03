Hamas, Trump'ın Gazze planına yanıtını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak 'anlaşmaya varması' için Hamas'a pazartesi gününe kadar süre verdiğini duyurmuş, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

20 MADDELİK GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planı şu şekilde:

1) Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikallikten arındırılmış ve terörden uzak bir bölge olacak.

2) Gazze, halkının yararına yeniden inşa edilecek.

3) Her iki taraf da teklifi kabul ederse savaş derhal sona erecek, İsrail güçleri tüm operasyonlarını durduracak ve aşamalı olarak Gazze'den çekilecek.

4) İsrail anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonra 72 saat içinde yaşayan tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek.

5) Tüm rehineler teslim serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 250 müebbet hapis cezası alan mahkumun ve 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan bin 700 kişinin serbest bırakılacağını açıklayacak. İsrail, ayrıca 15 Filistinlinin cenazesini teslim edecek.

GAZZE'YE DERHAL TAM YARDIM GÖNDERİLECEK

6) Rehineler iade edildikten sonra barış içinde birlikte yaşamaya bağlılık gösteren Hamas üyelerine af tanınacak, Gazze'den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş hakkı verilecek.

7) Bu anlaşma kabul edildikten sonra Gazze'ye derhal tam yardım gönderilecek. Yardım miktarları Ocak 2025 rehine anlaşmasında belirlenen seviyelerin altında olmayacak. Bu yardımlar altyapının (su, elektrik, kanalizasyon) onarımı, hastane ile fırınların onarımı, molozların kaldırılması ve yolların açılması için gerekli ekipmanların sağlanmasını da kapsayacak.

8) Yardımlar, İsrail ve Hamas'ın müdahalesi olmadan Birleşmiş Milletler ve Kızılay tarafından, ayrıca İsrail ya da Hamas ile bağlantısı olmayan diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.

9) Gazze, halkın günlük hizmetlerini sağlamakla görevlendirilecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek. Komite, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare içinde kuracağı yeni bir uluslararası yapı tarafından denetlenecek. Bu yapı, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşasının finansmanına yönelik bir çerçeve oluşturacak.

10) Gazze'yi yeniden inşa etmek için modern Orta Doğu şehirleri inşa etmekte deneyimli uzmanların bir araya getirilmesini ve yatırım çekmeye, istihdam yaratmaya yönelik mevcut planların dikkate alınmasını içeren bir ekonomik plan oluşturulacak. Bu yatırımlar gelecekteki Gazze için iş, fırsat ve umut yaratacak.

GAZZE'DEN KİMSE ZORLA ÇIKARILMAYACAK

11) Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilecek indirimli gümrük vergileri ve erişim oranlarıyla bir ekonomik bölge kurulacak.

12) Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak, ancak ayrılmayı tercih edenlerin geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazzelilerin bölgede kalmaları teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.

13) Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Tüneller de dahil olmak üzere tüm saldırı amaçlı askeri altyapının yok edilmesi ve inşa edilmesine son verilmesi taahhüt edilecek. Gazze'nin yeni liderleri komşularıyla barış içinde birlikte yaşamayı taahhüt edecek.

14) Bölgesel ortaklar, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların yükümlülüklerine uymasını ve Gazze'nin İsrail'e ve kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için güvenlik garantisi verecek.

15) ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'de güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacak. Bu güç, uzun vadeli iç güvenlik organı olarak görev yapacak Filistin polis teşkilatını kuracak ve eğitecek. Taraflar arasında bir çatışma önleme mekanizması üzerinde mutabakata varılacak.

BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMAK AMACIYLA DİYALOG BAŞLATILACAK

16) İsrail, Gazze’yi işgal veya ilhak etmeyecek ve elindeki mevcut bölgeleri yerine geçen güvenlik güçleri Gazze Şeridi'nde kontrolü ve istikrarı sağladıkça kademeli olarak teslim edecek. Gazze, yeniden ortaya çıkan herhangi bir terör tehdidine karşı güvenli bir şekilde güvence altına alınana kadar güvenlik çemberi mevcudiyeti devam edecek.

17) Eğer Hamas bu teklifi geciktirir veya reddederse yukarıdaki maddeler terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve bu bölgeler İsrail ordusu tarafından kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredilecek.

18) Halkı radikallikten arındırmak için bir süreç oluşturulacak. Bu, İsrail ve Gazze’deki bakış açılarını ve anlatıları değiştirmeyi amaçlayan dinler arası bir diyaloğu içerecek.

19) Gazze'nin yeniden inşası ilerlediğinde ve Filistin Yönetimi'nin reform programı uygulandığında Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yönünde güvenilir yol için koşullar hazır olacak.

20) ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barış içinde bir arada yaşama konusunda siyasi bir gelecek belirlemek amacıyla bir diyalog başlatacak.