Hamas ve İsrail heyetleri yeniden Kahire'de Hamas ve İsrail heyetleri, devam eden ateşkes müzakereleri için Mısır’ın başkenti Kahire’de yeniden bir araya geldi.

İHA

Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire’de

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'de yaşattığı soykırım ve yıkım devam ediyor.

Ateşkes ve rehine takası için Hamas, bir kez daha Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucu ülkeler eşliğinde bir araya geldi.

Görüşmeler sonunda Hamas, arabulucu ülkelerin ateşkes önerisini kabul etti.

Ancak İsrail, ateşkes kararına Gazze'deki Refah kentinin doğusunu havadan ve karadan bombalayarak yanıt verdi..

Hamas heyeti Kahire'de

Bunun üzerine heyetler bugün Mısır’ın başkenti Kahire'de yeniden bir araya geldi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Halil El Hayya başkanlığındaki müzakere heyetinin kısa bir süre önce Katar’ın başkenti Doha'dan Mısır’ın başkenti Kahire'ye geldiği belirtildi.

Netanyahu İsrail heyetine talimat verdi

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik başlatılan saldırı ve Hamas ile devam eden ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerinden çok uzaktı"

Netanyahu, "Dün gece Savaş Kabinesi'nin onayıyla IDF'nin Refah'ta harekete geçmesi talimatını verdim. Refah Sınır Kapısı’na İsrail bayrakları çekildi ve Hamas bayrakları indirildi. Refah'a giriş savaşın iki ana hedefine hizmet etmektedir: Rehinelerimizi geri almak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak” dedi.

Rehineleri eve getirmek için Hamas’a askeri baskı yapılmasının şart olduğunu öne süren Netanyahu, Hamas’ın dün Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes teklifini kabul etmesinin İsrail ordusunun Refah’a girişini engellemek için olduğunu iddia etti.

Savaş Kabinesi’nin Refah’a yönelik saldırıya oybirliğiyle karar verdiğini belirten Netanyahu, “Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerinden çok uzaktı” dedi.

“Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrarcı olmaya devam edin”

İsrail’in güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan bir teklifi kabul etmeyeceğini aktaran Netanyahu, “Bu nedenle Kahire'ye giden üst düzey heyete şu talimatı verdim: Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrarcı olmaya devam edin. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için elzem olan talepler konusunda ısrarcı olmaya devam edin” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)