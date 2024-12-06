Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna darbe

İHA

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına Hamas’tan misilleme geldi.

50 KİŞİLİK BİRLİK HEDEF ALINDI

Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi.

Saldırıya ait fotoğraflar El Kassam Tugayları’na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konu ile ilgili açıklama yapılmadı.