Hamas'ın esir takasında dikkat çeken Netanyahu posteri

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Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının ilk aşaması bugün sonlandı.

Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Han Yunus'un Beni Süheyla beldesindeki mezarlık alanında İsrailli Oded Lifshitz ile Bibas ailesine mensup 3 kişinin cenazelerini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Tören öncesinde, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

3 ESİRİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Teslim edilen cenazeler arasında anne Shiri Bibas ve 9 aylık bebeği Ariel ile 4 yaşındaki Kfir Bibas yer alırken, Oded Lifshitz'in de bulunduğu belirtildi.

Hamas, cenazelerin İsrail’in siyonist işgal uçaklarının bombalarıyla öldürüldüğünü açıkladı.

"VAMPİR NETANYAHU"

Bu takasın arka planında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yapılan anlaşmayı ve İsrail’in politikalarını eleştiren sembolik bir şekilde vampir olarak tasvir edildiği dikkat çeken bir görsel kullanıldı.

Görsel, Netanyahu'nun kan emici bir figür olarak gösterilmesinin, Hamas'ın İsrail'in politikalarına yönelik sert bir tepki ifadesi olduğu yorumlarına yol açtı.

6 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Hamas ayrıca, teslim edilen cenazelerin karşılığında 6 Filistinli mahkumun cumartesi günü serbest bırakılacağını duyurdu.

Hayatta kalan rehinelerin de aynı gün serbest kalması bekleniyor. İsrail basını, bu mahkumların isimlerinin Tel Aviv'e iletildiğini aktarıyor.

Buna karşılık, İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakma kararını aldı.

