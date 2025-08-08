Hamas'tan İsrail'in Gazze kararına ilk tepki: Bedeli ağır olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.

10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hamas, işgal kararına verdiği cevapta, şunlar kaydedildi:

Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine indirilmiş bir darbe, Gazze'yi kontrol altına alma soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı.



Gazze'deki saldırıları genişletme planı "Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını" gözler önüne serdi.



Gazze işgale ve vesayet kurma girişimlerine direnecek. Filistin halkına yönelik saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak.

KABİNEDEN 5 ŞART

Açıklamada Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle sıralandı:

- Hamas'ın silahsızlandırılması

- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

- Hamas ve Filistin yönetimine alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması