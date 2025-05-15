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AA & Ensonhaber

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Siyonizm karşıtı Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs’teki Beyt Şemeş semtinden geçerken bir evin duvarına çizilen Filistin bayrağını fark etti. Bunun üzerine polis ekiplerine bayrağın silinmesi talimatını verdi. Ancak bu müdahale girişimi, Neturei Karta adlı cemaatin sert tepkisini çekti.

İSRAİLLİ BAKANI PROTESTO ETTİLER

Onlarca kişi, Ben-Gvir’i “Siyonist”, “Katil”, “Defol!” ve “Haredileri zorla askere alıyorsun” şeklinde sloganlarla protesto etti. Gerilim kısa sürede büyürken polis kalabalığa müdahale etti ve bir kişinin gözaltına alındığını, ilerleyen günlerde bu sayının artabileceğini açıkladı.

"BANA VE EŞİME SALDIRDILAR"

Olay sonrası yazılı bir açıklama yapan Ben-Gvir, Neturei Karta mensuplarının kendisine ve eşine saldırdığını iddia etti. Eşine tokat attığı öne sürülen bir kadın hakkında da şikâyette bulunduklarını belirtti.

İsrail’e ve Siyonist ideolojiye karşı duran Neturei Karta’nın yoğunlukta yaşadığı Beyt Şemeş ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mea Şearim gibi bölgelerde bazı Haredi Yahudiler, tepki göstermek amacıyla evlerine Filistin bayrağı asıyor.